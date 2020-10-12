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Yaşam

Kayseri'de orman yangını

Kayseri'de meydana gelen orman yangınında 20 hektarlık alan kül oldu.

IHA12 Ekim 2020 Pazartesi 19:26 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 19:26
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Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen yangında 20 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alan ve ağaçlandırma bölgesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde kontrol altına alınan yangında 20 hektar ormanlık alan ve ağaçlandırma bölgesi küle döndü.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

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