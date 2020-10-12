Kayseri'de orman yangını

Kayseri’nin Sarız ilçesinde meydana gelen yangında 20 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Yedioluk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alan ve ağaçlandırma bölgesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması neticesinde kontrol altına alınan yangında 20 hektar ormanlık alan ve ağaçlandırma bölgesi küle döndü.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.