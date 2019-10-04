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Kayseri'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre Nalçik bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 HK 265 plakalı otomobil ile 38 ABP 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şarampole yuvarlanan araçta bulunan C.S. ile Y.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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