İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2020 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6292
  • EURO
    9,3591
  • ALTIN
    461.546
  • BIST100
    1408.32
Yaşam

Kayseri'de otomobilden uyuşturucu çıktı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına aldındı.

DHA19 Aralık 2020 Cumartesi 21:43 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 21:43
ABONE OL

Kayseri'de, sokağa çıkma kısıtlamasında polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kısa süren kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı, toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi.

Kayseri’de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesinde uygulama yapan ekipler, 38 ADM 611 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya çalıştı. Polisle yaşanan kovalamaca sonucu otomobil kısa sürede durduruldu. Araç içinde bulunan Kazım P., Doğan P., Kazım A. ve Mustafa B. yakalandı. Araçta yapılan aramada çeşitli miktarlarda bonzai ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.