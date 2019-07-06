Özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor! O ilimizde panik

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Kayseri'de 'sarıkız' paniği

KAYSERİ'de havaların ısınmasıyla birlikte özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan 'sarıkız' örümceği (camel spider), vatandaşları tedirgin etti.

  • DHA
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Melikgazi ilçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde 'sarıkız', görülmeye başlandı. Özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen, güçlü çeneleri sayesinde et parçalarını kolayca koparıp yiyebilen sarıkız örümcekleri, mahallede endişeye neden oldu. Mahalle sakinleri, bir insan eli kadar boyu olan ve 1 metre yükseğe zıplayabilen örümcekler nedeniyle akşamları dışarıya çıkamaz duruma geldiklerini söyledi. Mahalle sakini Dudu Eser, "Apartmanları sarmak üzereler. Sarıkız örümceğini çok sık görüyoruz ve çok korkuyoruz, dışarıya çıkamıyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun, ilaçlamalar yapılsın. Belediye tarafından buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
 
SARIKIZ ÖRÜMCEĞİ
 
Sarıkız örümceği ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, Dünya üzerinde ise yoğun olarak Afrika ve Namibya'da bulunmaktadır. Beslenme şekillerinden dolayı diğer iri örümcek türlerinden farklıdır. Sarıkız örümceği türlerinin hemen hemen hepsi et ile beslenmektedir. Görsel olarak akrep türünün sarısı gibi görünüme sahip olan sarıkız örümcekleri akrep dahi birçok hayvanı yiyerek beslenebilirler. Boyları 8-10 santim olan sarıkız örümceği, avlarını dişleri ile ovuşturdukları için ısırıldığını fark edemezler. Gözleri ışıktan rahatsız olduğu için yalnızca geceleri hareket eder. Saatte 1,5 kilo metre katedebilir ve 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.

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