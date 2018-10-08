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Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri'de izinsiz kazı yapan 4 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykelcik ele geçirdi.

  • DHA
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 İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, İncesu ilçesi Semerkent Mahallesinde 4 şüphelinin izinsiz kazı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Bu kapsamda operasyon ekipler şüphelileri kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Çalışmalarını sürdüren jandarma, Kocasinan ilçesi Beydeğirmeni Mahallesi, Kayseri- Ankara karayolu  yakınlarında, içinde 2 şüphelinin bulunduğu bir araçta arama yaparak piyasa değeri yaklaşık 5-6 milyon TL olan ve Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 heykelcik ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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