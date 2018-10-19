Kayseri'de tarihi eser operasyonu
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalarda tarihi eser kaçakçılığı yapan 4 kişi ile 6 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Çavuşağa Mahallesinde bulunan SİT alanında izinsiz inşaat yapan bir kişi ile Gümüşgören Mahallesi'nde bir otomobilde 3 kişi yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 adet sikke, 3 adet taş eser ve 9 adet süs eşyası ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. Yetkililer, yakalanan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
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