Kayseri'de tarihi eser operasyonu

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Çavuşağa Mahallesinde bulunan SİT alanında izinsiz inşaat yapan bir kişi ile Gümüşgören Mahallesi'nde bir otomobilde 3 kişi yakalandı. Otomobilde yapılan aramalarda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 35 adet sikke, 3 adet taş eser ve 9 adet süs eşyası ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda yaptıkları çalışmalarda yabancı uyruklu 6 kişi yakalandı. Yetkililer, yakalanan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.