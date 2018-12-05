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Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri polisi, inşaat sektöründe faaliyet gösteren şahısları tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bıraktığı iddia edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte inşaat sektöründe faaliyet gösteren şahısları tefecilik yaparak daire ve dükkanlarını alıp zor durumda bırakan, hatta intihara kadar sürükleyen D. Y., F. Y., İ. D., İ. O. ve N. İ.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, emniyete götürüldü.

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