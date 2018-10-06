Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.
- AA
Burak Ocak (29) idaresindeki 14 AJ 746 plakalı otomobil, Develi-Yahyalı karayolu Tonbak Mahallesi yakınlarında, Yunus Ulusoy'un (28) kullandığı 06 FHV 86 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Ocak ve Ulusoy yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.