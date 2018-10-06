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Kayseri'de trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 5 kişi yaralandı.

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Burak Ocak (29) idaresindeki 14 AJ 746 plakalı otomobil, Develi-Yahyalı karayolu Tonbak Mahallesi yakınlarında, Yunus Ulusoy'un (28) kullandığı 06 FHV 86 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Ocak ve Ulusoy yaşamını yitirdi, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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