Kayseri'de tren minibüse çarptı: 2 ölü
Kayseri'de hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri'nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hemzemin geçitten yolun karşısına geçmek isteyen minibüse tren çarptı. Trenin önüne aldığı minibüs yaklaşık 150 metre sürüklendi. Olayda İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
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