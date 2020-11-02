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Yaşam

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler yakalandı

Kayseri'de jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 18:12
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 Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Argıncık ve Mimar Sinan mahallerinde uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı.

Bir otomobil ve şüphelilerin ikamet ettiği 3 evde yapılan aramada 200 uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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