Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına ceza

DHA 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:00 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 18:00

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3'ü tutuklu 5 sanıktan 4'üne 2 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan 1'i ise beraat etti.

Kayseri'de polis tarafından 7 Mart'ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde, 139 gram uyuşturucu ele geçirildi. Araçta bulunan Hakan M., Uğur A., Bünyamin A., Serdar S. ile Ahmet K., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hakan M., Ahmet K. ve Serdar S. tutuklanırken, Uğur A. ile Bünyamin A. serbest bırakıldı. 5 şüpheli hakkında, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu 3 sanık cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar ise, duruşmaya katılmadı. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne süren sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hakan M.'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına, Ahmet K.'yi, aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına, Serdar S.'yi de aynı suçtan 6 yıl 11 ay hapis ve 13 bin 880 TL para cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanıklardan Uğur A.'nın ise 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, tutuksuz bir diğer sanık Bünyamin A.'nın de beraatine hükmetti.