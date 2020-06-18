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Yaşam

Kayseri'de yırtıcı hayvanın saldırdığı çocuk yaralandı

Kayseri'de, yırtıcı bir hayvanın saldırısı sonucu yaralanan Eylül S. (2) hastanede tedavi altına alındı. Çocuğa saldıran hayvanın kurt olduğu ileri sürüldü.

DHA18 Haziran 2020 Perşembe 19:29 - Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 19:29
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Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ 8'inci etap bölgesinde meydana geldi. Babası ile akşam saatlerinde evlerinin yakınındaki kameriyede oturan Eylül S'ye, ormanlık bölgeden inen ve kurt olduğu düşünülen hayvan saldırdı. Babası tarafından kurtarılan küçük çocuk, komşularının otomobili ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden ve başından ağır yaralanan Eylül S. hastanede tedavi altına alındı.

Bugün olayın gerçekleştiği bölgeye yakın boş arazilerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ve polis ekipleri çalışma yaptı. Saldırı gerçekleştiren hayvanın yakalanması için kafes konuldu. 

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