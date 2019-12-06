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Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Malatya karayolunun Karatay mevkisinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
 
Malatya- Kayseri istikametine giden Murat Gök'ün kullandığı 40 BF 406 plakalı otomobil ile Bursa'dan Şanlıurfa'ya giden Murat Tırış yönetimindeki 34 YK 0013 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Malatya karayolunun Karatay mevkisinde çarpıştı.
 
Kazada otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile Gülten Gök öldü. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ali Kangal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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