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Kayserili dağcının cenazesi 26 yıl sonra bulundu

Fransa'da Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.

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Alp dağlarında 26 yıl önce dağcılık yaparken buzulların altında kalarak kaybolan Hasan Tarım'ın cenazesi 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulundu.
 
Kayseri Kırkısraklılar Derneği'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
 
"Duyuru: Ne acı bir haber 19.06.1992 yılında Fransa Alp dağlarında dağcılık yaparken kaybolan, buzulların altında kalan 971 doğumlu Yusuf ve Leyla Tarım'ın oğulları sevgili köylümüz Hasan Tarım 26 yıl sonra dağcılar tarafından bulunmuştur. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm Kırkısraklıların başı sağolsun"
 
Hasan Tarım'ın cenazesinin Cumartesi günü Kırkısrak'ta toprağa verilecegi belirtildi. 

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