Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kayyum atanan fabrikanın 5 yetkilisi gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan fabrikanın sahipleri ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atandı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şirket yetkilileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan Ö.E. savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.S. ve T.S. tutuklanırken, H.S. ve M.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Ü.G.S.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA