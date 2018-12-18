Kayyum atanan fabrikanın 5 yetkilisi gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atanan fabrikanın sahipleri ve yetkililerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.
- İHA
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Çerkezköy ilçesindeki bir fabrikaya örgütle irtibatı olduğu gerekçesiyle kayyum atandı.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, şirket yetkilileri ve sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan Ö.E. savcılık kararı ile serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.S. ve T.S. tutuklanırken, H.S. ve M.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında firari durumda olan Ü.G.S.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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