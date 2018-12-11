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Kaza yapan hafriyat kamyonu duvara metreler kala durdu

Tokat'ta kayganlaşan yolda bir otomobile çarparak sürüklenen kamyon, Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu Komutanlığı duvarına metreler kala durdu. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Tokat-Niksar karayolu Gümenek mevkiinde yağmur sonucu kayganlaşan yolda M.G. (25) idaresindeki 60 NR 078 plakalı hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen A.S (25) idaresindeki 60 AAE 910 plakalı otomobile çarptı.
 
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yaklaşık 100 metre sürüklenerek yol kenarındaki Tokat Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı duvarı önündeki toprak yığılı alana saplandı. Çarpmanın etkisiyle ön kısmı havada kalan kamyon, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı duvarına metreler kala durabildi. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada otomobilde bulunan yolculardan biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
 
Duble yol çalışmalarının arasındaki tamamlanmayan bölgede kalan yolun yağışlı havalarda kayganlaştığını belirten vatandaşlar, Karayolları ekiplerinin önlem almasını istedi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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