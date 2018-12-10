Kaza yapan sürücü otomobili bırakıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan İlçesi Bülent Angın Bulvarı ile Altun Caddesi'nin kesiştiği noktada bir aracın kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, 01 EM 699 plakalı otomobilin önce sinyalizasyon direğine ardından kaldırımdaki tantuni tezgahına çarptığını tespit etti.

Otomobilin sürücüsünü araştıran ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda yaptığı çalışmada sürücünün kaçtığını belirledi.

Otomobilde inceleme yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.