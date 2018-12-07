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Kazada ölen eczacı teknisyeni, gözyaşlarıyla toprağa verildi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, otoyoldan yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eczacı teknisyeni Ayşe Özcan (33), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

  • DHA
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Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuştan inen ve evine gitmek için otoyoldan yolun karşısına geçmek isteyen 1 çocuk annesi eczacı Ayşe Özcan'a, Emrah Ç. yönetimindeki 34 BHY 771 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen kadın, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Özcan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Özcan'ın ölüm haberini alan yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ayşe Özcan'ın cansız bedeni Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Emrah Ç. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
 
Kazada hayatını kaybeden Ayşe Özcan için Dolunay Mahallesi Orta Büyük Camii'nde öğlen vakti cenaze namazı kılındı. Özcan´ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Fatsa ilçesi Ilıca Yeşilyurt Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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