Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ortahisar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Bilal Kaya (20) yönetimindeki 61 VY 224 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı. Kazada, otomobildeki Erzurum Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencisi Kader Tokel yaşamını yitirdi, sürücü ile birlikte Tuğba (23) ve Furkan Tokel (20) ile Aleyna Kaya (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kader Tokel'in sosyal medyada yaptığı 'Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı' şeklindeki son paylaşımı yürek burktu.

Tokel'in, kazadan saatler önce ise hayatını kaybettiği otomobilin içerisinden, 'Eğlencemiz hep beraber' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.