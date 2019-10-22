İlk kez tespit edildi, hemen kayıt altına alındı

Edremit Kaz Dağları Milli Parkı Şefliği, Kazdağları'nda ilk defa tespit edilen tür hakkında bilgilendirme yaptı. 'Koni başlı çekirge, adeta bir bilimkurgu filminden fırlamış gibi' başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada biyologlar tarafından yaklaşık 1,5 milyon tür tanımlanıp isimlendirilmiştir. Bunların 280.000'den fazlası bitki, yaklaşık 50.000'i omurgalı ve 750.000'den fazlası böcektir. Her yıl bu listeye yeni türler eklenmektedir. Toplam canlı çeşitliliğinin 5 milyon ile 30 milyon tür arasında olduğu tahmin edilmektedir. (Campbell ve Reece, 2008). Daridere, tabiat parkımızda ilk kayıt olarak Kaz Dağları Milli Parklar Şefliğimiz personellerinden Veteriner Hekim Ertan Şenol tarafından görüntülenen ve Dr. Tuba Öncül Abacıgil hocamız tarafından teşhis edilen Koni Başlı Çekirge; IUCN (Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinde yer almaktadır."