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Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk, savaklar açıldı

Türkiye’nin enerji ihtiyacının karışlanması için 45 yıl önce kurulan Keban Baraj Gölü’nde su miktarının maksimum seviyeye ulaşması nedeniyle 15 yıl sonra ilk defa savaklardan 3’ü açıldı. Barajın savakları açılması nedeniyle bir çok kişi ilçeye gelerek o ana şahitlik ederken, diğer 3’ününde Pazar günü açılacağı öğrenildi.

  • İHA
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Türkiye’nin enerji ihtiyacı için devasa bir yatırım olarak 1966 yılında temeli atılan 8 yılda tamamlanıp 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı ve Hidro Elektrik Santrali (HES)  45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan ve ülkenin enerji üretiminin yüzde 7’sini karşılayan Keban Barajı’nda üretilen elektrik  yaklaşık 1 milyon 850 bin konuta yeterli olduğu biliniyor.
 
3 SAVAK BUGÜN AÇILDI, 3 SAVAK PAZAR GÜNÜ AÇILACAK
 
Bugün ise Keban Barajı’nda 15 yıl sonra ilk defa farklı bir heyecan yaşanıyor. Geçmiş yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle kuruyan nehir ve derelerden yeterli su girişi olmaması nedeniyle en dip seviyelere kadar ulaşan baraj, özellikle 2019 yılının 4 ayında yaşanan yüzde 30 fazla yağış miktarı sayesinde maksimumu seviyeye geldi.  158 kilometrelik havzası bulunan gölün derinlik olarak maksimum seviyesi olan 845 metreye ulaşması nedeniyle, 15 yıl sonra  bugün savaklardan 3’ü açıldı. İlçeye bir çok kişi gelerek o ana şahitlik etti. Öte yandan, diğer 3 savağın ise Pazar günü açılacağı belirtildi.

Bu sene yağışların bol olduğunu belirten ve savakların açılmasını izlemeye gelen Mustafa Doğan, "15 sene aradan sonra ilk kez tekrar açıldı. Çok heyecanlıyız. Karlarda tam erimedi. Merakla bekliyoruz ve izliyoruz" dedi. 

O anlara tanıklık eden Ramazan Oruç  da, "Bereketli bir sene geçti. 15 yıl sonra baraj kapakları açıldı. Bu hakikaten güzel bir görüntü. Dışarıdaki insanların buraya akın etmesini bekliyoruz. Güzel bir ortam oluştu. Çok zevk aldım. Aynı zamanda çocukluğumu tazeledim. Bu anıyı yaşadık. Artık gözlerim yaşarmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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