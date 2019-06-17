Marmaris'e 23 kilometre mesafedeki turistik Turunç Mahallesi'ne 6 yıl önce iki çocuğu ile yerleşen İstanbul Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ebru Mergen, geçimini keçe ve deriden yaptığı ürünlerden sağlıyor. Keçe ürünlerinden eşya yapan bir aileden gelen Ebru Mergen, kırsal mahallelerdeki köylülerden keçe ve deri satın alıyor. Doğadan topladığı çeşitli bitkileri evinin bahçesinde kaynatarak organik boya elde ediyor. Satın aldığı organik pamuk iplikleriyle keçe ve deriden diktiği pabuçları kendi yaptığı organik boya ile boyuyor. Mergen, sosyal medya hesaplarından kendisiyle bağlantıya geçen ve evine gelen dostlarının talebiyle isteğe ve renge göre pabuç ve çizmeler dikiyor. Bir pabucu 4 günde yapan Mergen, yine kendisinin kumaştan yaptığı bez torbalar içerisine koyup, kargo ile müşterilerine ulaştırıyor. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinin yanısıra Hollanda, İngiltere, İsviçre, Almanya, İtalya ve Fransa'ya gönderiyor. Pabuç ve çizmenin yanısıra keçeden çanta, kilim ve çeşitli süs eşyalarını talebe göre yaparak alıcılara bir hafta içinde teslim ediyor. Mergen, müşterinin istekleri ve özel zevkine göre yaptığı keçe pabuçlar ve diğer ürünlerini 200 ile 400 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

SAĞLIK İÇİN KEÇE PABUÇ

Aslen İstanbullu olan ve 2 çocuk annesi Ebru Mergen, keçe pabuçların insan sağlığı üzerinde pozitif etkisi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Gelen talebe göre ağırlıklı olarak keçeden pabuç yapıyorum. Türkiye'nin birçok şehrinin yanı sıra Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden talep mevcut. İşimi çok seviyorum. Talep arttıkça iş aşkım bir kat daha artıyor. Keçe pabuçların, sağlık üzerindeki pozitif etkisini bilen kişiler talep ediyor. Keçe ayakkabılarını fizik tedavi doktorları talep ediyor. Keçenin insan sağlığına şifa kaynağı olduğu uzun yıllardır bilinen bir şey. Bel ağrısı yaşayan insanlar keçe yataklarda uyurlardı. Ayak kokmasını engellediği gibi vücut ağırlığını alan özelliğe sahip. Pabuçlarımı beğenenlerin dilden dile yayılan övgüleri ile talepler artmaya başladı. Beni en çok mutlu eden ise doğadan elde ettiğim tamamen organik ürünlerle eşyaları yapmam. Keçe pabuçlar kullanıcıya göre 4 yıl ile 10 yıl arasında giyilebiliyor. Keçe pabuçları, kimisi özel günlerde giyiyor kimileri de vücut sağlığı için sürekli giyiyor."

NEGATİF ENERJİYİ ALARAK BEYNİ STRESTEN ARINDIRIR

Ebru Mergen, keçenin yararlarını şöyle anlattı: "Keçe Orta Asya'da göçebe bir şekilde yaşayan Türkler'in kültüründe çok önemli yere sahipti. Koyun veya keçi kıllarının sıcak su ve zeytinyağı sabunu ile elde yoğrulmasından sonra kılların birbiriyle kaynaşmasıyla elde edilen keçe, çeşitli giyim ve süs eşyalarında kullanılmaya başlandı. Keçe organik bir üründür. İyi bir yalıtkandır. Isıyı korur ve ısı kaybını engeller. İnsan vücudunu radyasyondan korur. Sırt ve bel ağrılarına iyi gelir. Negatif enerjiyi alarak beyni stresten arındırır. Üzerinde akrep ve yılan gibi hayvanlar yürüyemez. Bünyesinde bakteri barındırmaz. Yıllarca sağlamlığını korur. Antibakteriyel özelliklere sahip. Çok az statik elektrik üretir. Yüksek aleve karşı dayanıklı olduğu için genellikle kilim, yatak ve ifaiye ile asker giysilerinde kullanılır. Merinos yünü sıcaklık sağlarken, onu yakalar ve havayı sirküle ve biriken nemi önler. Su geçirmez. Bu nedele de çobanların kepeneklerinde ve Orta Asya'da çadırlarda kullanılır. Keçe mükemmel bir ses yalıtkanıdır. Çevre ile ilgili, giderek insanların endişeli olduğu bir dünyada çok önemli bir özelliktir ve yüzde yüz biyolojik olarak parçalanabilir."