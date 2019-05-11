20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaşayan Ahmet Suiçmez'in keçisi ile kurduğu bağ ABD'li yapımcıların bile dikkatini çekti. Keçisi ile yaşadığı o anları sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Suiçmez'in görüntülerini izleyen ABD'nin Los Angeles şehrindeki bir medya yapım şirketi videolarını kullanmak için kendisi ile irtibata geçti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dede mesleği olan keçi bakmayı kendisinin de üstlendiğini, asıl mesleğinin ise dış cephe ustalığı olduğunu belirten Suiçmez, 1 yıldır keçi baktığını, baktığı keçi ile de arasında inanılmaz bir bağ oluştuğunu söyledi. Annesi izin verse keçiyi eve getirecek kadar çok sevdiğini ifade eden Suiçmez, keçisi gibi köpeği Paşa’yı da çok sevdiğini belirtiyor. Son olarak köpeğini severken keçisinin kafa darbesiyle bulunduğu yerden çay bahçesine düşen Suiçmez “Keçi bakımı bizim dede mesleğimiz. Dedelerimiz bu işi yapardı. 1 yıldan beri bu keçi bizimle beraber. Samimi bir bağ oluştu aramızda. Tarifi yok. Hayvanları çok seviyorum. Annem izin verse eve alacağım da annem izin vermiyor işte. Beni kıskandığını yeni fark ettim. Köpeğimiz var ismi Paşa. Onu severken baktım bana vurmaya başladı” dedi.
Daha önce keçisi ile yediği ekmeği paylaşan ve bunu görüntüleyen Suiçmez, görüntüyü aile arasında gülmek için çektiklerini fakat bir anda sosyal medyada ve televizyonlarda gördüğünü dile getirerek “Biz odun yapmaya gitmiştik ailecek. Yemek arası verdik. Biz yemek yerken onlar da otluyordu. Birde baktım bir anda yemeğime salça olmaya başladı. Benim yemeğimi yemeye başladı. O sırada çekeyim de arkadaş grubumla paylaşayım gülelim dedim. Sosyal medya da paylaştık bir anda patladı” ifadelerini kullandı.
 
Videoyu yurt dışında görenlerinde kendisini aradığını ve Los Angeles’ten bir medya yapım şirketinin kendisi ile irtibata geçerek videoyu paylaşmak istediğini sözlerine ekleyen Suiçmez “Los Angeles’ten aradılar beni. Videoyu kullanmak isteyen bir ajans müsaade istedi benden. Biz de izin verdik. İnsanlar bu güzelliği görsün istedik” şeklinde konuştu.

Minik Ecrin´in kaybolmadan önceki görüntüleri...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Emekli olamayana 601 lira

Emekli olamayana 601 lira

Sahurda davul yerine savaş uçağı uyandıracak!

Sahurda davul yerine savaş uçağı uyandıracak!

Bu dostluk başka! Tam 6 yıldır böyleler...

Bu dostluk başka! Tam 6 yıldır böyleler...

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Milyonluk 'Sistem' vurgunu çöktü

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Büyükçekmece Gölü'ne girdi ve... Herkes onu arıyor!

Büyükçekmece Gölü'ne girdi ve... Herkes onu arıyor!

Görenleri hayran bırakıyor

Görenleri hayran bırakıyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

MSB´den F16´lara havada yakıt ihmali paylaşımı!

300 yıllık lezzet! Gelen tadına bakmadan gitmiyor

300 yıllık lezzet! Gelen tadına bakmadan gitmiyor

Gerilim tırmanıyor! ABD'den yeni hamle

Gerilim tırmanıyor! ABD'den yeni hamle

Türkiye'de bulunan dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da

Türkiye'de bulunan dünyanın en eski gemi batığı UNESCO'da

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA