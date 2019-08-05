Kediler Dünya’ya Türkiye’den yayılmış!

Dünyada tarım devriminden kediler de nasibini aldı ve M.Ö. 2500’de Kıbrıs’a ulaştı. Birkaç yüzyıl içinde de insanlar aracılığıyla Bulgaristan ve Romanya’ya geçen kediler, daha sonra da Mısır’a yayıldı. Mısır kedilerini Romalılar ve Vikingler haşereyle mücadele amaçlı gemileriyle kendi ülkelerine taşıdı. Kediler buradan da tüm Afrika, Avrupa ve Asya’ya yayıldı.