30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7773
  • 6,5769
  • 260.731
  • 95.513
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Kedin üzerimi pisledi' diyerek arkadaşının boğazını kesen sanık hakim karşısında

Bursa'nın Mudanya ilçesinde birlikte alkol aldıkları bağ evinde daha önce üstünü pisleten kedinin sahibi olan arkadaşının boğazını kesen zanlı hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada 'Alkollüydüm, neden yaptığımı hala anlamadım' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay Mudanya ilçesi Çepni yolu mevkiinde bulunan bir bağ evinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, akşam beraber oturan F.Ş., S.C. ve Volkan S. sohbet ederken F.Ş. elindeki bıçakla bir anda Volkan S'nin boğazına saldırdı. Kanlar içinde kalan Volkan S. diğer arkadaşı S.C. tarafından hastaneye kaldırılırken F.Ş. ise Mudanya polisi tarafından yakalandı.
 
Çıkarıldığı ilk mahkemede tutuklanıp cezaevine gönderilen F.Ş. hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk celsesi görüldü.
 
İlk duruşmaya tutuklu sanık F.Ş., tutuksuz sanık S.C, olayda yaralanan Volkan S, taraf yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan ve olay gecesini anlatan tutuklu sanık F.Ş. neden böyle bir şey yaptığını hala anlamadığını, o gece alkollü olduğunu ve hareketlerinin kontrollü olmadığını söyledi.
 
F.Ş. ifadesinde, "Olay akşamı ben S.C. ve Volkan bağ evinde oturmuş alkol alıyorduk. Volkan'la kedi muhabbeti yapıyorduk. Kedisi daha önce ben onların evine gidince üzerimi pisletmişti. Ben kediden konu açılınca bir anda sol elimdeki bıçakla sağa doğru hamle yaptım. Sağ elimi kullanmadım. O esnada Volkan'ın boğazından kan akmaya başladı. Hemen S.C'ye arabanın anahtarını verip Volkan'ı hastaneye götürmesini söyledim. Benim Volkan'la aramda bir husumet yok. Oturur beraber içeriz, sohbet ederiz. Neden yaptım hala anlamış değilim, o gece alkollüydüm. Öldürme kastım yoktu, öyle bir amacım olsaydı emekli astsubayım bunu rahatlıkla yapabilecek kabiliyetim vardı. Pişmanım" dedi.
 
Olay sırasında bağ evinde bulunan ve duruşmada sanık olarak yargılanan S.C. ise savunmasında müşteki Volkan'ın sanıklar aralarında bir husumet bulunmadığını, Volkan'ın sanığa 'Komutanım' diye hitap ettiğini dile getirerek," Ben olay meydana geldiği sırada yanlarından hiç ayrılmadım. Olaya karışmamak için savcılık ifademde 'olay yerinden uzaklaştım' dedim. Volkan'ın boğazından kan geliyordu, ambulansa bindirdi hastaneye götürdüm. Bağ evine döndüm, F.Ş. yoktu tekrar hastaneye Volkan'nın yanına döndüm. 3 yıldır haftanın 3 gününü orada geçiriyoruz, aralarında husumet olsa bağ evine niye getiriyim Volkan'ı, aralarında herhangi bir gerginlik yoktu. Kediden bahsediyorlardı, bir anda F.Ş. elindeki bıçakla Volkan'a saldırdı. Volkan sanığa 'komutanım' diye hitap eder zaten. Neden yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı.
 
Olayda ağır yaralanan ve günlerce hastanede tedavi gören Volkan S. ise ifadesinde, "Bağ evinde komutan telefonla konuşuyordu. Evdeydim, elini öpüyordum. F.Ş. bana kedin nasıl dedi, bende evde balkonda yaşıyor dedim. 'Sizin eve geldiğimde benim üstümü pislemişti' dedi. Daha sonra masada 7 santim büyüklüğünde bir bıçak vardı. Bıçağı ve masadaki poşeti aldı. Bıçağı poşetin içine koydu ve bana doğru gösterdi. Ben de bıçakla şaka olmaz deyip sol elini tuttum. Bana 'Sen komutanına güvenmiyor musun' dedi. Ben de bu sözden sonra masaya tekrar oturdum, komutanın sol tarafın geçip sağına oturdum. Daha sonra bir anda bıçağı boğazıma sapladı kafamdan tuttu beni itekleyip kaçtı. S.C. yardım etmedi. Ben kendim ambulansı aramaya çalıştım yolu tarif edemeyince kız arkadaşımı aradım. Ona bağ evimdeyim acil ambulans gönder dedim. Ambulans geldi, hastaneye gittim. 6 saat ameliyat oldum, her iki sanıktan da şikayetçiyim, işin planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Duruşma eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

Üsküdar´da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Yeni dönem başlıyor: Son tarih 5 Aralık

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Uzaktan goril sandı ama... Gerçek ortaya çıktı

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Yanardağ patladı, binlerce kişi tahliye edildi

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Muğla'da yakalandı! Vinçle kaldırdılar

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Suudi Arabistan'da flaş karar: O sınır kaldırıldı

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

Kışlada aylar geçti ama 1 gün geçmek bilmedi

10 milyonluk seçim tatili

10 milyonluk seçim tatili

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

İstanbul´da yürekleri ağza getiren anlar! Havada yakaladı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

THY çağrılara yanıtsız kalmadı... İşte rüya uçağın adı

'Türk Yıldızları' büyüledi...

'Türk Yıldızları' büyüledi...

Kahvenin telvesini sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

Kahvenin telvesini sakın atmayın! Bakın ne işe yarıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA