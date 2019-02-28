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Kedisi sayesinde yangından kurtuldu

Adana'da yalnız yaşadığı evde uyuduğu sırada yangın çıkan kadın, kedisi tarafından saçları çekilerek uyandırılması sayesinde kurtuldu.

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Adana'da yaşadığı evde yangın çıkan kadın, kedisinin saçlarını çekerek uyandırması sayesinde kurtuldu.
 
Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde, bir apartmanın 4.katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
 
Ekipler, yangını diğer katlara sıçramadan kısa sürede söndürdü.
 
Dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi C.Ş (48) ambulansta tedavi edildi.
 
Evde yalnız yaşadığı ve yangın sırasında uykuda olduğu öğrenilen ev sahibi C.Ş'nin, dumanı fark eden kedisi "Efe"nin, saçlarını çekerek uyandırması sonucu yangından kurtulduğu öğrenildi.
 
İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı tespit edildi.

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