Kefeli ailesinin mutlu günü

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahın şahitliklerini Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Eski Bakan Faruk Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş yaptı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende yaklaşık 1500 kişi çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Ongun Kefeli ve Ecem Paydaşlı çiftinin nikah törenine Ak Parti milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.