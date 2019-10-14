Kefeli ailesinin mutlu günü
Bisse Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa-Asiye Kefeli çiftinin oğlu Ongun Kefeli ile Ecem Paydaşlı İstanbul WOW Hotel’de gerçekleşen düğün töreniyle dünya evine girdi.
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun kıydığı nikahın şahitliklerini Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı Binali Yıldırım, Eski Bakan Faruk Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş yaptı. İş ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende yaklaşık 1500 kişi çiftin mutluluğuna ortak oldular.
Ongun Kefeli ve Ecem Paydaşlı çiftinin nikah törenine Ak Parti milletvekili Binali Yıldırım da katıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.