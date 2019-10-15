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Kendi ‘Masal’larını yazdılar

İstanbul’da 2010’da tanıştıktan sonra hayatlarını birleştiren üniversite mezunu Erhan ve Gülbahar Akbalık çifti, çocuklarının doğumuna kısa bir süre kala hayatlarının seyrini değiştirmeye karar verdi.

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Metropol kentte iyi bir kariyer yapma imkanları olmasına rağmen çocuklarını doğayla iç içe, sakin yaşamda büyütmek için köye dönmeye karar veren Akbalık çifti, Küre Dağları Milli Parkı sınırları içerisindeki Aşağıçerçi köyünde atıl durumda bulunan alabalık tesisindeki binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yüzde 50 hibe desteğiyle otele çevirerek, buraya yerleşti. 

DOĞAYLA BÜYÜYOR

Ardından ‘Masal’ adını verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Erhan Akbalık, “Çocuğumuz doğanın, yeşilliğin içinde büyüsün istedik ve şartlar bir şekilde bizi buraya getirdi. 5 yıl önce buraya küçük bir otel açtık. Otelimiz de yavaş yavaş ünlenmeye başladı. Burada kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle doğal bir yaşam sürüyoruz” ifadelerini kullandı.       

 

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