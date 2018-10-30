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Kendinden habersiz botoks yaptırdığını öğrenen kadın, kocasını darp etti

İstanbul'da kocasının kendisinden habersiz 'botoks' yaptırdığını gören hemşire Emine A. hakaretler yağdırarak eşini darp etti. Darp raporu alan koca, şikâyetçi oldu.

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Zeytinburnu'nda özel bir hastanede amir olarak çalışan Hasan A. (40), aynı hastanede hemşire olarak görev yapan Emine A. (33) ile evliydi. Kocasının kendisinden habersiz, botoks yaptırdığını gören Emine A., tepki gösterdi. 
 
Tartışma sırasında genç kadın kocasını darp etti ve "40 yaşından sonra azdın." şeklinde hakaret içerikli sözler sarf etti. Hastaneden darp raporu alan Hasan A., eşinden şikâyetçi oldu. 
 
TARTIŞMAYI DOĞRULADI
 
Kadının olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Emine A., yaşanan tartışmayı doğruladı. İstanbul Ailenin Korunması Bürosu tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında, "Eşe karşı yaralama ve hakaret" suçlarından dava açıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
 
 
(Sabah)

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