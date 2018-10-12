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Kendini doktor olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Antalya'da kendisini doktor olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

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Polis merkezine başvuran H.A.P, "kardiyoloji doktoru Semih" ismini veren zanlının, kuracağı rehabilitasyon merkezine yurt dışından tıbbi cihaz getirme bahanesiyle kendisinden 6 bin 330 avro aldığını belirterek şikayetçi oldu.
 
Olayı araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlının S.Ö. olduğunu tespit etti. Zanlının, aynı yöntemle 2 vatandaştan 68 bin 200 lira aldığı da belirlendi. Vatandaşları kuracağı rehabilitasyon merkezinde işe alma vaadiyle de dolandırdığı öne sürülen zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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