Kendisine saldıran domuzu son anda vurdu

Hilmiye ile Hacıkara kırsal mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, bu sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya kalan Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Bu sırada domuzun saldırısına uğrayan Aslan, son anda tüfeğini ateşledi. İki el açtığı ateş sonucunda birkaç metre kala domuzu durduran Aslan, saniyelerle ölümden döndü.