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Yaşam

Kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı: Görenler şaşkına döndü

Kayseri'nin Talas ilçesinde iddiaya göre kurban eti verilmeyen bir kişi, bunalıma girerek kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı.

IHA16 Haziran 2024 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Kendisini elektrik direğine asmaya çalıştı: Görenler şaşkına döndü
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Edinilen bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde bulunan kurban kesim alanında meydana gelen olayda A.D. isimli Roman vatandaş, iddiaya göre kurban eti alamadı.

ELEKTİRİK DİREĞİNE KENDİNİ ASMAK İSTEDİ

Bunalıma giren A.D., kendisini orada bulunan elektrik direğine iple asmaya çalıştı. Durumu fark eden kurban kesim alanındaki kasaplar, ipi keserek A.D.'yi kurtardı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.D., burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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