Kendisini öldürmesi için kiralık katil tutan öğretmenin son sözleri: 112'yi arama, parayı al git

İstanbul Pendik'te yaşanan kiralık katil cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İstanbul'da para karşılığı anlaştığı kiralık katil tarafından öldürülen öğretmen İlkay Sivaslı (41) cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Kiralık katil Tanju D., "İnternette tanıştık. Silahı birlikte satın aldık. Birkaç kez öldürmeyi denedim ama olmadı" dedi. Pendik'te 21 Nisan'da yaşanan cinayetin zanlısı Tanju D.'nin ve polisin tespitlerine göre süreç şöyle gelişti:

'YİNE BAŞARAMADIN' TOKADI

Kartal'da öğretmenlik yapan ve evli bir adamla 10 yıllık ilişkisinin ardından psikolojik bunalıma giren İlkay Sivaslı, olaydan 24 gün önce sosyal medyada tanıştığı Tanju D.'yle kendisini öldürmesi için anlaştı. Tanju D., hayatında ilk kez birinden şefkat görünce kadına bağlandı. İlkay öğretmen geçen ay Tanju D.'yi evine çağırdı.

"Bugün bu işi bitir" dedi. Tanju D. eline aldığı sargı bezini Sivaslı'nın boynuna dolayıp sıkmaya başladı. Öğretmen nefessiz kalıp kızarınca bıraktı. İlkay Sivaslı, "Yine başaramadın" diyerek Tanju D.'yi tokatladı. İkili, olay günü öğretmenin evinde buluştu. İddiaya göre İlkay Sivaslı, "Beni yatağa yatır, yastığı göğsüme bas ve ateş et, beni öldür artık" dedi.

Bunun üzerine Tanju D. tek kurşunla kadını ağır yaraladı. Sivaslı, bilincini kaybetmek üzereyken Tanju D.'ye, "Çantamda para var. Al onu git. 112'yi de arama" dedi. Tanju D., daireden çıkıp ambulans çağırdıktan sonra kaçtı. Adana'ya gitme kararı alan Tanju D., kadının ölmediğini düşünüp geri dönünce yakalandı.

SES KAYITLARIYLA İFADE UYUŞTU

Zanlı Tanju D., ifadesinde silahı birlikte satın aldıklarını, parasını da İlkay öğretmenin ödediğini söyledi. İncelemelerde, ikilinin telefonlarında olayla ilgili ses kayıtlarının olduğu ve kadının sürekli Tanju D.'ye baskı yaparak kendini öldürmesini istediği bilgisine ulaşıldı.

(Sabah)