Kene vakasında aynı kaderi paylaştığı oğluyla yan yana defnedildi

Karabük'e bağlı Zobran köyünde, hayvan besiciliği ile uğraşan Kadriye Kader (59), yüksek ateş nedeniyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yapılan tetkiklerde 59 yaşındaki kadının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yakalandığı anlaşıldı. Tedavi altına alındıktan sonra dün sabah saatlerinde sağlık durumu ağırlaşan Kader yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadriye Kader'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morgundan alınarak Horasanlı Camisi'ne getirildi. 59 yaşındaki kadının cenazesi öğle namazını müteakip İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından 1 hafta önce KKKA'dan ölen oğlunun mezarı yanında toprağa defnedilerek son yolculuğuna uğurlandı.

OĞLU DA KKKA'DAN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kadriye Kader'in oğlu Yücel Kader de geçtiğimiz hafta pazar günü Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kadriye Kader'in 7 aylık torunu olan Hamza'nın ise KKKA'dan Ankara'da tedavisi sürüyor.

“EŞİ VE OĞLU AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI”

59 yaşında hayatını kaybeden Kadriye Kader’in eşi ve oğlu defin sırasında ayakta durmakta güçlük yaşarken yakınları tarafından teselli edildi.

Cenaze namazına Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Kuraş, kurum müdürleri, Kadriye Kader'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.