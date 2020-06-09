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Yaşam

Kerpiç ev alevlere teslim oldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kerpiç bir evde çıkan yangında kül oldu. Yanan ev daha sonra çöktü.

İHA09 Haziran 2020 Salı 23:39 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 23:39
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Edinilen bilgiye göre, Eymirli Mahallesi’nde Suriye uyruklu Diyar Şeyh Muhammed ve ailesinin oturduğu kerpiç evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Kerpiç bir süre sonra çökerken, evden kalan toprak yığını belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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