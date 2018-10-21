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Kerpiç evde meydana gelen göçükte 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'da kerpiç evde meydana gelen göçükte bir kişi öldü.

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Alınan bilgiye göre, Demirci ilçesinde bağlı Çamköy Mahallesi'nde  Fadime Özdemir'e (50) ait iki katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen bir nedenle  göçük meydana geldi.
 
Gürültüyü duyan vatandaşlar, sağlık ve kurtarma ekiplerine haber  verdi.
 
Olay yerine ulaşan Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ve İtfaiye  ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Özdemir'i göçük altından  çıkardı.
 
Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinden ayrı  yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi.
 
Arama kurtarma ekipleri, evin altındaki damda da 3 büyükbaş hayvanın  telef olduğunu tespit etti. 

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