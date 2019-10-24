Kertenkele gördü, 2. kattan atladı
Ordu Ünye’de ilkokul 1. sınıf öğrencisi Berat Kaynak (7), 2 katlı evlerinin balkonunda gördüğü kertenkeleden korkup aşağı atladı.
Balkondan atlayıp beton zemine düşerek yaralanan küçük çocuk, tedaviye alındı. Oğlunun durumunun iyi olduğunu söyleyen baba Engin Kaynak, “Düşmesiyle çıkan sesi duyduk. Zaman kaybetmeden hastaneye kaldırdık” diye konuştu.
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