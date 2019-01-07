Keşan’da 12 kaçak göçmen yakalandı
Edirne’nin Keşan ilçesinde polis tarafından 12 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan kamyonet sürücüsü tutuklandı.
- AA
Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde şüphe üzerine Y.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan incelemede 7 Pakistan, 2 Irak, 3 Bangladeş uyruklu toplam 12 göçmen yakalanırken, araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. 12 göçmen, 6458 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan gerekli idari işlem yapılarak Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Y.G. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.