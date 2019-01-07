Keşan’da 12 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde şüphe üzerine Y.G. yönetimindeki kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan incelemede 7 Pakistan, 2 Irak, 3 Bangladeş uyruklu toplam 12 göçmen yakalanırken, araç sürücüsü Y.G. gözaltına alındı. 12 göçmen, 6458 Sayılı Kanun'a muhalefet suçundan gerekli idari işlem yapılarak Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Kamyonet sürücüsü Y.G. ise sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.