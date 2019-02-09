İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2521
  • 5,9505
  • 221.91
  • 102.451
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Keşke oynayabilsem dediğim bir roldeyim' 

‘Payitaht Abdülhamid’ dizisinin başrol oyuncusu Bülent İnal “2. Abdülhamid, keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi. Bunun için şanslıyım” dedi.  

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan 2.Abdülhamid’i canlandıran Bülent İnal, keşke oynayabilsem dediği bir rolü canlandırdığını belirterek “Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Diğer projelerim de önemliydi fakat gerçek bir karakteri ilk defa oynuyorum. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR

İnal, “Politik olarak yoğun, teknik olarak anlatması oldukça zor” olarak tanımladığı bir dönemi yansıtan dizide padişahı canlandırma teklifi geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, şunları anlattı: “Abdülhamid, keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi. Dizi olarak politik dramanın en güzel örneklerinden birisi. Güzel bir ekibimiz ve iyi bir senaryo grubumuz var. Es Film ve TRT’nin büyük desteği var. Öyle olunca da bize sadece oynamak kalıyor. Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Tabii diğer projeler de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum.”  Sultan 2. Abdülhamid’i oynarken, onun iç dünyasının bir oyuncu olarak kendisini etkilediğini anlatan İnal “Çocukluktan itibaren yaşantısını anlatan ya da yorumlayan kitaplar okudum. Bir oyuncu olarak etkilenmemeniz mümkün değil” dedi. 

DÜNYA İLGİ GÖSTERİYOR

İnal şöyle devam etti: Sadece bu coğrafyada değil Ortadoğu, Balkanlar ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden bize sosyal medya üzerinden güzel tepkiler ve mesajlar geliyor. Yakın bir zaman önce Kuveyt’te, ondan önce Katar’daydık. Gerçekten halkın enteresan bir ilgisi var sokakta. Bizi Sultan Abdülhamid olarak görüyor ve öyle karşılıyorlar.

Kılıçdaroğlu´nun ´Ali Kılıç´ dayatmasına isyan ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Libya'da Fil Petrol Sahası yakınına hava saldırısı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Berlin'de başörtülü bir kız saldırıya uğradı

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

Yıldırım: Acil yenilenmesi gereken 30 bin bina var

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

İsrail askerleri cami bastı,3 kişi yaralandı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Malezya ve Yunanistan'a ait 2 gemi çarpıştı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Dışişleri'nden Çin'e Uygur çağrısı

Tanzim satış noktaları kuruldu

Tanzim satış noktaları kuruldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu

Meslekten ihraç edilen rockcı imam bağımsız aday oldu
 

POPÜLER HABERLER

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Bir kadın, dolmuş şoförünü tekme ve tokat atarak darbetti

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

Başkan Erdoğan: Soruşturmayı bizzat ben takip edeceğim

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

İşte Kapaklı'da bulunan doğal gazın ilk görüntüleri

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

Rize-Artvin Havalimanı'nın yüzde 22'si tamamlandı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA