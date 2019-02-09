'Keşke oynayabilsem dediğim bir roldeyim' 

Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan 2.Abdülhamid’i canlandıran Bülent İnal, keşke oynayabilsem dediği bir rolü canlandırdığını belirterek “Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Diğer projelerim de önemliydi fakat gerçek bir karakteri ilk defa oynuyorum. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

GÜZEL BİR EKİBİMİZ VAR

İnal, “Politik olarak yoğun, teknik olarak anlatması oldukça zor” olarak tanımladığı bir dönemi yansıtan dizide padişahı canlandırma teklifi geldiğinde hemen kabul ettiğini belirterek, şunları anlattı: “Abdülhamid, keşke oynayabilsem dediğim rollerden biriydi. Dizi olarak politik dramanın en güzel örneklerinden birisi. Güzel bir ekibimiz ve iyi bir senaryo grubumuz var. Es Film ve TRT’nin büyük desteği var. Öyle olunca da bize sadece oynamak kalıyor. Ben gerçekten oynamaktan çok keyif alıyorum. Tabii diğer projeler de önemliydi fakat gerçek bir karakteri de ilk defa oynuyorum. Bunun için de kendimi şanslı hissediyorum.” Sultan 2. Abdülhamid’i oynarken, onun iç dünyasının bir oyuncu olarak kendisini etkilediğini anlatan İnal “Çocukluktan itibaren yaşantısını anlatan ya da yorumlayan kitaplar okudum. Bir oyuncu olarak etkilenmemeniz mümkün değil” dedi.

DÜNYA İLGİ GÖSTERİYOR

İnal şöyle devam etti: Sadece bu coğrafyada değil Ortadoğu, Balkanlar ve Asya başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden bize sosyal medya üzerinden güzel tepkiler ve mesajlar geliyor. Yakın bir zaman önce Kuveyt’te, ondan önce Katar’daydık. Gerçekten halkın enteresan bir ilgisi var sokakta. Bizi Sultan Abdülhamid olarak görüyor ve öyle karşılıyorlar.