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Kestiği ağacın altında kalarak can verdi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan Ömer Bolat (40) yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Olay, Erenler Yazılı Mahallesi'nde bir bahçede meydana geldi. Bir bahçede kavak ağacı kesimi işinde çalışan Ömer Bolat'ın, kestiği ağaç üzerine devrildi.
 
Ağacın altında kalan Ömer Bolat olay yerinde yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Bolat'ın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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