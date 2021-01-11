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Yaşam

Kestiği odunun içinden çıkan figürü görünce şaşkına döndü

Zonguldak'ta bir kişi kestiği odunun içinden çıkan ay ve yıldız şeklindeki figürü görünce şaşırdı.

DHA11 Ocak 2021 Pazartesi 08:11 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 08:11
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Gökçebey ilçesine bağlı Aktarla köyünde yaşayan Emrah Yolcuoğlu (28), kışa hazırlık için evin önündeki odunları kesmeye başladı. Bu sırada parçaladığı odunun içinde ay ve yıldız şeklini almış görsel ile karşılaşan Yolcuoğlu, şaşkınlık yaşadı. Odundaki figürü sosyal medya hesabından paylaşan Yolcuoğlu, "Sobada yakmak için odun kesiyordum. Bu sırada gördüğüm görsel beni çok duygulandırdı. Odunun içinde ay ve yıldız şekli almıştı. Şaşkınlığımı gizleyemedim. 'Ne mutlu Türküm diyerek' odun parçasını bir kenara ayırdım." dedi.

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