KKTC'de 2 köpeğin ağaca asıl halde ölü bulunması tepkilere yol açtı
KKTC'de 2 köpeğin ağaca asıl halde ölü bulunması tepkilere yol açtı. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
- DHA
Erenköy beldesinde ormanlık alanda 2 köpek ağaca asılı olarak ölü bulundu. Köpeklerin boyunlarından asılmış şekildeki fotoğrafları sosyal medyada yoğun tepkilere neden olurken, Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği, "Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" denildi.
Dernek, polis ve hükumeti de olayla ilgili soruşturma açmaya davet etti. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
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