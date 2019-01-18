Kiliste bomba, silah, uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
Kilis'te, polisin bir garaja düzenlediği operasyonda el bombası, tabanca, tüfek, uyuşturucu ve telsiz ele geçirildi. Gözaltına alınan garaj sahibi tutuklandı.
- DHA
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Ebulüle Mahallesinde bulunan Y.E.'ye ait garaja operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.E. gözaltına alınırken, arama yapılan garajda; bir el bombası, 8 el telsizi, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 57 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen bomba, silah, uyuşturucu ve telsize el koyan polislerin sorgulamasının ardından adliyeye çıkardığı Y.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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