Kiliste bomba, silah, uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Ebulüle Mahallesinde bulunan Y.E.'ye ait garaja operasyon düzenledi. Yapılan baskında Y.E. gözaltına alınırken, arama yapılan garajda; bir el bombası, 8 el telsizi, 3 tabanca, 1 av tüfeği, 6 şarjör, 57 fişek ile uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen bomba, silah, uyuşturucu ve telsize el koyan polislerin sorgulamasının ardından adliyeye çıkardığı Y.E. tutuklanarak cezaevine konuldu.