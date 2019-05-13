Kilogramı 3 ila 45 bin lira arasında... Türkiye'den 15 ülkeye ihraç ediliyor

Orhaneli ilçesinin 15 köyünde seralarda 5 aylık zorlu bir bakımın ardından köylü kadınlar tarafından yetiştirilen menekşe çiçeklerinin tohumları büyük rağbet görüyor. Tohumlar kilosu 3 bin ile 45 bin lira arasında değişen fiyatlarla ihraç ediliyor. Köylü kadınlar seralarda 100 saksıdan 1 kilo menekşe tohumu elde ediyor. Hollandalı bir firmanın aldığı tohumlar, dünyanın 15 ülkesine ihraç oluyor. Menekşe çiçeğinin Orhaneli ilçesinin 15 köyünde 25 çeşit tohumu üretiliyor. Köylü kadınlar çiçeklere 5 ay boyunca her gün çocukları gibi bakıyor.

Bu işin dağ köylerine ciddi gelir getirdiğini ifade eden Başköylü kadınlar, "Köyümüzde yetişen çiçek tohumları dünyanın çeşitli ülkelerinde park ve bahçeleri süslüyor. Biz menekşenin 25 çeşidinin tohumunu üretiyoruz. Bir kilo tohum yaklaşık 100 saksı çiçekten çıkıyor. Tohumu, çiçeği ektikten 5 ay sonra alabiliyoruz. Sabah kalkınca önce seralarımıza gelip çiçeklerimize bakıyoruz. Sulama ve temizlik işini yapıp sonra ev işine dönüyoruz. Çok güzel de para kazanıyoruz" dedi.