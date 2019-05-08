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Kilosu 100 ile 200 lira arasında! Toplamak için diğer şehirlerden geliyorlar

Adana’nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda ağaç diplerinde toplanan kuzugöbeği mantarının kilosu 100 ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Çevre şehirlerden de mantar toplamak için vatandaşlar ilçeye geliyor.

  • İHA
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Çin tıbbında şifa kaynağı bitkiler arasında yer alan, bağırsak ve mide hastalıklarını tedavi amaçlı olarak kullanılan kuzugöbeği mantarı Pozantı’da vatandaşların gelir kapısı oldu. Genellikle mart ayındaki yağmurlarla çam, meşe, gürgen, dişbudak, elma ve ceviz ağaçlarının dibinde yetişen kuzugöbeği mantarını toplayan vatandaşlar, kilosunu 100 ile 200 lira arasında satıyor. Kimi vatandaşlar ise geçmiş yıllarda kurusunun 600 ile 800 TL'ye varan fiyatlarla alıcı bulması üzerine satmayıp, kurutmayı tercih ediyor.

180 KİLOMETRELİK YOL KATETTİLER

Adana’nın Kozan ilçesinden Pozantı’ya yaklaşık 180 kilometre yol katedip kuzugöbeği toplamaya gelen Bekir Kaya ve Cumali Özkan isimli vatandaşlar ise kuzugöbeğini bir kere yedikten sonra hoşlarına gittiğini belirterek, “Kuzugöbeğini daha önce bir arkadaşımız Pozantı’dan toplayıp bizlere gönderdi yedikten sonra o kadar hoşumuza gitti ki anlatamayız. Gerçekten farklı bir lezzet. Gerek televizyon gerekse internetten baktığımızda çok faydalı bir mantar olduğunu da öğrendik ve o kadar kilometre yapıp Pozantı’ya kadar geldik ve 1-2 kilo kadar topladık ve mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz” dediler.

"NİĞDE’DEN TOPLAMAYA GELDİM"

Niğde’nin Ulukışla ilçesinden Pozantı’ya kuzugöbeği toplamaya gelen Hasan Hüseyin Büyükbaş da kuzugöbeğinin ilaç sanayisinde antibiyotiğin hammaddesi olarak kullanıldığını Avrupa ve İskandinav ülkelerinde lüks restoranlarda tüketilmesi nedeniyle büyük rağbet gördüğünü söyleyerek, “Doğanın bizlere bahşettiği lezzetli bir ürün. Bilinçli tüketildiği sürece sorun yok. Ben yaklaşık 100 km’lik yoldan geliyorum. Önce köyden dolmuşla Pozantı’ya geldim. Pozantı’dan yine dolmuşla Akçatekir’e ulaştım oradan dağa yürüyerek geldim. Altın var deseler gelmem ama bu mantar toplamak için gelirim. Yaklaşık 15-20 yıldır gelirim buralara her geldiğimde de toplarım. Bu topladığım mantarları İstanbul’da yaşayan çocuklarıma göndereceğim. Ailece çok seviyoruz ve tüketiyoruz. Zaten tadına bakan bir daha bırakamaz” dedi.

"ÇOK FAYDALI BİR MANTAR"

Pozantıda yaşayan Serdar Gökay ve Nurettin Yiğit Doğan ise Pozantı’nın dört bir tarafının dağlarla kaplı olmasından dolayı şanslı olduklarını kaydederek, şunları söylediler: “Pozantı’da yaşadığımız için şanslıyız dağlarımızda çok farklı mantarlar yetişiyor. Bizlerde mevsimsel olarak yaklaşık 6-7 çeşit mantarın tadına bakıyoruz. İlkbaharın gelmesiyle olan kuzugöbeği dağlarımızdaki en lezzetli ve en faydalı mantarlarımızdan.”

KUZUGÖBEĞİ MANTARI

'Morchella' cinsine ait olan kuzugöbeği mantarı, ortalama 5- 15 santimetre boyunda ve kremden koyu kahverengiye kadar değişen renklere sahip. Bal peteğini andıran şapkasıyla kolayca diğer mantar türlerinden ayırt edilebilen kuzugöbeğinin üremesini sağlayan sporları, askus adı verilen bir kese içinde bulunuyor. Bu keseden atılan sporlar uygun sıcaklık ve nemde toprakta çimlenerek mantarı meydana getiriyor. Kuzugöbeği mantarının dünyada yaklaşık 30 türü biliniyor. Uzmanlar, kuzugöbeğinin gyromitra esculenta gibi zehirli türlerle (sahte kuzugöbeği mantarı) karıştırılma riski olduğundan, dikkatli olunması, çeşitli alerjik reaksiyonlara neden olacağından çiğ olarak yenmemesi konusunda uyarıyor.
 

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