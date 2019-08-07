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Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor

RİZE'de insan eli değmeden ve katkı maddesi kullanılmadan imal edilen karakovan bal üretimi geleneği sürdürülüyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 TL'den satışa sunuluyor. Ballar büyük talep görüyor.

  • DHA
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Rize'de karakovan bal yetiştiriciliği geleneği yaşatılıyor. İçleri oyulup bir arının girebileceği boşluk bırakılan kütükler, ormanlık alandaki ağaç dallarına yerleştiriliyor. Yaklaşık 6 ay kadar müdahale edilmeyen kovanlar, ağustos ayında açılarak, balları sağılıyor. Ağaç dallarındaki kovanlardan sağılan organik kestane ve çiçek balları, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor. Kara kovanlardan elde edilen ballar ise yoğun sipariş alıyor, talepler karşılanamıyor.
Baba mesleği olan kara kovan bal üretimi yapan Mustafa Memoğlu (70), üretimin en doğal haliyle gerçekleştiği karakovan balcılığının gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini söyledi. Memoğlu, "Karakovan balcılığı bizim ailemizde bir kültür. Biz dedelerimizden öğrendik, çocuklarımıza da öğretmek istiyoruz. Çünkü balın en doğalı karakovanlarda üretilir. İnsan eli değmeden ve kovanların içine hiçbir yapay malzeme girmeden üretilen bu en doğal baldır. Boş kütüğü ağacın doruğuna koyarız arı gelir balını üretir. Bu bizde değişmez bir kültürdür" dedi.
Bal üretiminde çok fazla hile olabileceğini söyleyen Memoğlu, "Baldan anlayan insan karakovan balının farklılığını fark eder, fenni kovanlarla arasındaki lezzet farkını bilir. Fenni kovanlarda arının üretim yapabilmesi için birçok katkı maddesi kullanılabiliyor, dışarıdan müdahaleler yapılabiliyor. Balın en doğal halinin olduğu karakovanlarda ise sabırla üretimin tamamlanması bekleniyor. Bizde şimdi sağıma başladık. Kilosunu 600 liradan satışa sunacağız. Kovanların hepsini henüz açmadık ama gördüğümüz kadarıyla güzel ve verimli bir sezon olmuş. Yoğun sipariş var. Siparişleri üretimimiz karşılayamayacak" diye konuştu.

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