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Kimliğini unuttuğu için sınava giremeyen öğrenciye anne azarı

ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) bir erkek öğrenci kimliğini unuttuğu için alınmadı. Sınav öncesi İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nde telefonuyla konuşarak oğlunu azarlayan anne, 'Aferin oğlum bir senen gitti. Televizyonda geç kaldıkları için millete gülüyorduk, şimdi biz gülünç duruma düştük' dedi.

  • DHA
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YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, ülke genelinde saat 10.15'te başladı. Uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler, sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Heyecan dolu bekleyişin ardından öğrenciler, sevdikleriyle kucaklaşarak, kimlik, sınava giriş belgeleri ve ambalajsız pet şişeleri ile merkezlere alındı, yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını alabilmek için sınava başladı.
 
İzmir'de bulunan Atatürk Lisesi'nin okul bahçesinde ise bir anne, telefonda konuştuğu oğlunu kimliğini unutarak sınava giremediği için azarladı. Oğlu ile telefonda konuşan anne, "Alo? Aferin oğlum ya bir senen gitti. Teşekkür ederim, çok duyarlısın. Giremeyeceksin sınava. Allah cezanı vermesin. Kimliğini nasıl unutursun? Televizyonlarda millete gülüyorduk geç kalıyorlar diye, şimdi sen kimliğini unutuyorsun, biz gülünç duruma düştük" dedi.
 
'BÜTÜN YIL TV AÇMADIK'
 
Okul bahçesinde sınava giren kızını bekleyen Biçtem Öztürk, "Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım aslında, ama onu telaşlandırmamak için belli etmemeye çalışıyorum. Şimdi saatler nasıl geçecek bilmiyorum. Benim kızım mühendislik kazanmak istiyor. Umarım tüm çocuklar emeğinin karşılığını alır. Bütün bir senemiz çok zor ve stresli geçti, eve komşu almadık, misafir almadık, televizyon açmadık. Sadece onun için değil, tüm ailemiz için zor bir yıl oldu" diye konuştu.
 
Sınava giren kızını bekleyen Saadet Yalçın ise, "Heyecanla bekliyorum. Bugün erkenden kalktık, kızım kahvaltı bile yapmadı, çok az yemek yiyebildi. Heyecanlanınca yemek yiyemiyor. Uçak mühendisliğini kazanmak istiyor. Biz de onlara destek olmak için yanlarındayız, tüm çocuklarımız için hayırlısı olsun" diye konuştu.
 
Bina önünde sınava giren oğlunu bekleyen Figen Allı da, "Benim oğlum ikinci kez sınava giriyor. Bu yıl dershaneye gitti, test çözdü. Dünkü sınavı çok güzel geçmiş. Umarım bu günkü de öyle olacak" şeklinde konuştu.

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