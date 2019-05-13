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Kimse dokunamıyor...Bir köy yok oluyor

Bursa'da yapılan bir yanlış tespit yüzünden köyün tamamı tescilli yapı ilan edildi. Köydeki evlere tek bir çivi bile çakılamazken, evler tek tek yıkılıyor ama kimse bir şey yapamıyor.

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Köylüler tarihi olmayan köy evlerinin SİT alanı kapsamına alınmasıyla evlerine ne tadilat yapabiliyor ne de yıkabiliyor. Hal böyle olunca harabeye dönen evlerini terk etmek zorunda kalan köylüler ne yapacaklarını şaşırdı. 
 
Orhaneli ilçesi Deliballılar köyü sakinlerinin başı yapılan bir hata sebebiyle dertte. Köylüler tarihi olmayan köy evlerinin SİT alanı ilan edilmesiyle birlikte evlerinin yıkılışını izlemekle yetiniyor. Şu an köyde 10 ev yıkılmış ve harap vaziyette duruyor. Köylüler SİT alanı olduğu için molozları kaldırıp yerine yeni ev yapamıyor. İşin içinden çıkamayan köylülerin yarısı köylerini terk edip şehre taşınmak zorunda kaldı.
 
Bu yanlıştan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade eden Delibalılar Köyü Muhtarı Şahmeran Ay, "Köyümüzün evleri SİT alanı ilan edilip Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmış. Bu evler koruma altındaysa restore etmeleri gerekmez mi? Evler yıkılıyor. Kimse bir şey yapamıyor. Yıkılan evin molozunu da kaldıramıyoruz. Şu an köyde 10 tane yıkılmış bina var. Köyümüzün evleri tarihi falan değil. Evler yeni yapılmış evler. Evlerimiz tarihi SİT alanında olmasını gerektirecek şekilde değil. Köyümüze 10 yıl önce üniversite öğrencileri gelip eski evlerin fotoğrafların çekmişler. Onun ardından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu burayı koruma altına almış. Aslında evleri değil bizim köyün insanlarını koruma altına alsınlar. Köyde insan kalmadı, her kes köyü terk ediyor. Köyde yaşayanların en genci 80 yaşında. Köyümüz nüfusu şu an 70 kişi. Göç olmadan önce 180 kişi yaşıyordu" dedi.
 
Evlerine çivi bile çakamayan köylüler ise "Köyümüzün evleri tarihi değil, evleri bizim babalarımız yaptı. Biz hatırlıyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün. Yoksa köyde yaşayan insan kalmayacak" şeklinde konuştu.

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