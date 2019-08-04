Kimsesiz bebeğin evi hastane oldu

Türkiye-Suriye sınırında, 14 ay önce, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyeleri tarafından bulunan ve önce Hatay’daki bir hastaneye getirilen Suriyeli kız bebeğin, doğuştan yemek borusu rahatsızlığı olduğu belirlendi. Yemek borusu ile midesi arasında bağlantı olmadığı teşhis edilen bebek, sağlıklı beslenemediği için Hatay’da ameliyat edildi. 3 aylık minik bu süreçte karnından beslenmeye başladı ve kapsamlı tedavi için Ankara’da özel bir hastaneye getirildi. Tedavi altına alınan kimsesiz bebek, yemek borusu ve midesi arasındaki bağlantının sağlanabilmesi için bir dizi ameliyat geçirdi.

SEVGİYLE İYİLEŞİYOR

Ancak bu süreçte bebeğin ailesinden hiç kimse yanında yoktu. Türkiye’de yaşayan amcası ise 9 çocuğu olduğu için yeğenine bakamayacağını söyledi.Tedavisini yapan hastane ekibi, bebeğin ailesine ulaşmaya çalışsa da kimseyi bulamayınca zamanla onun ailesi oldu. Çocuk yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşire Serap Yeni, 14 aydır vakit geçirdikleri bebekle aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu ifade etti. Yeni, “Çocukların sevgiyle iyileşmesi ve büyümesi gerektiği için bütün sevgimizi ona verdik. Ünitemizin hem bir maskotu hem de ailemizin bir üyesi gibi oldu” dedi. Hemşire Yeni, Suriyeli bebeği pek çok risk barındıran hastane ortamından uzaklaşmasının sağlığını olumlu etkileyeceğini belirtti, onun daha iyi imkanlarda yaşaması için koruyucu aile ya da devlet koruması altına alınmasını istedi.

SICAK YUVA ARANIYOR

Yeni, “İleriki aşamada koruyucu bir ailenin olması, onun için hem tıbbi hem de manevi açıdan destek olacak. Sevgi dolu bir ortamda yaşayacak bir ortam sağlayabilirsek hem onun için hem de bizim için mutluluk verici olacaktır” ifadelerini kullandı. Hastanenin Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Aydın, ise Suriyeli bebeğin genel durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, “Hastamızı yakında taburcu etmeyi düşünüyoruz. Bakıcı bir ailenin yanında ev tipi bir ventilatörle normal yaşantısını devam ettirilecek bir düzeye geldi” dedi.