11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4969
  • 6,3514
  • 228.353
  • 91.156
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kimsesizlerin kimsesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış aylarında sokakta yaşayan vatandaşları, sahipsiz bırakmadı. Esenyurt ve Kayışdağı’nda bulunan iki ayrı merkezde bugüne kadar 2 bin 135 kişiye hizmet verildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çeşitli sebeplerle belirli bir ikamet yeri olmayan ve sokakta kalan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor. Bu amaçla dezavantajlı vatandaşların kışı güvenli bir şekilde atlatmaları için sokaklarda yaşayan erkekler, Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi’nde kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor. 

AÇIK KAPI SİSTEMİ 

Evsizlere 22 Kasım’dan bu yana sunulan hizmetlerde bugüne kadar 2 bin 135 kişiye ulaşıldı. Merkezlere yerleştirilen evsizlere; sosyolog, doktor, hasta bakıcı, berber olmak üzere, yüze yakın personel hizmet ediyor. Misafirhaneler, aralık-mart aylarında ‘açık kapı sistemi’ ile çalışırken, evsizler, taleplerine göre memleketine gönderiliyor, huzurevi ve bakımevine yerleştiriyor ya da ailelerine teslim ediliyor. Kış boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları ‘153 İBB Beyaz Masa’ hattına bildirilebiliyor. Tesiste hizmet alan Deniz Tanrıverdi, kalacak yeri olmadığı için İBB ekiplerinin kendisine sahip çıktığını dile getirerek, “Buradan çıktıktan sonra da çalışmaya başlayacağım. İBB’nin bu hizmeti bize Müslüman bir ülkede yaşadığımızı hissettirdi. Bütün personel ve yetkililer, aile içindeki bireyler gibi davrandılar. Bu soğuk havada evsizlerin alabileceği en mükemmel hizmet” dedi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Bilim insanları duyurdu: Böylesi ikinci kez oldu

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

Hollanda’da İran Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

İran'dan ABD donanmasını kızdıracak itiraf geldi

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Binali Yıldırım'dan Özgür Özel'in iddiasına yanıt

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Canlı yayında açıkladı: Uluslararası çapta rezil olabiliriz

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

Jandarma komutanına uyuşturucudan gözaltı

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

ABD yine vurdu: Hepsi imha edildi

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle

Trump'ın oğlundan tansiyonu yükseltecek hamle
 

POPÜLER HABERLER

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Palu ailesine baskın! Canlı yayında izlediler

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi koşulları belli oldu 10 bin TL cebinizde kalacak

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

Galapagos'un Santiago Adası, Darwin'den beri ilk kez iguana gördü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA