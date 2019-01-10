Kimsesizlerin kimsesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), çeşitli sebeplerle belirli bir ikamet yeri olmayan ve sokakta kalan vatandaşlara, barınma, beslenme, sağlık ve ayni yardımlarla sahip çıkıyor. Bu amaçla dezavantajlı vatandaşların kışı güvenli bir şekilde atlatmaları için sokaklarda yaşayan erkekler, Esenyurt İBB İSTAÇ Eğitim Merkezi’nde kadınlar ise İBB Kayışdağı Darülaceze Merkezi’nde misafir ediliyor.

AÇIK KAPI SİSTEMİ

Evsizlere 22 Kasım’dan bu yana sunulan hizmetlerde bugüne kadar 2 bin 135 kişiye ulaşıldı. Merkezlere yerleştirilen evsizlere; sosyolog, doktor, hasta bakıcı, berber olmak üzere, yüze yakın personel hizmet ediyor. Misafirhaneler, aralık-mart aylarında ‘açık kapı sistemi’ ile çalışırken, evsizler, taleplerine göre memleketine gönderiliyor, huzurevi ve bakımevine yerleştiriyor ya da ailelerine teslim ediliyor. Kış boyunca devam edecek olan uygulama kapsamında, sokakta görülen evsizlerin durumları ‘153 İBB Beyaz Masa’ hattına bildirilebiliyor. Tesiste hizmet alan Deniz Tanrıverdi, kalacak yeri olmadığı için İBB ekiplerinin kendisine sahip çıktığını dile getirerek, “Buradan çıktıktan sonra da çalışmaya başlayacağım. İBB’nin bu hizmeti bize Müslüman bir ülkede yaşadığımızı hissettirdi. Bütün personel ve yetkililer, aile içindeki bireyler gibi davrandılar. Bu soğuk havada evsizlerin alabileceği en mükemmel hizmet” dedi.